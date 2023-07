Café philo : La vérité Bibliothèque Criel-sur-Mer, 20 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Un moment convivial animé par Sylvia Bourdeau, pour réfléchir autour du thème de la vérité..

2023-07-20 15:00:00 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Bibliothèque Manoir de Briançon

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Sylvia Bourdeau hosts a convivial moment of reflection on the theme of truth.

Sylvia Bourdeau dirigirá el debate sobre el tema de la verdad.

Ein geselliger Moment, der von Sylvia Bourdeau moderiert wird, um über das Thema Wahrheit nachzudenken.

Mise à jour le 2023-07-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche