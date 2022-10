Lecture, ateliers créatif et goûter musical à Villeneuve d’Ascq Bibliothèque CRAC Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Lecture, ateliers créatif et goûter musical à Villeneuve d’Ascq Bibliothèque CRAC Cousinerie, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Lecture, ateliers créatif et goûter musical à Villeneuve d’Ascq Samedi 15 octobre, 10h00 Bibliothèque CRAC Cousinerie

Entrée libre, Gratuit

Lecture, ateliers créatif et goûter musical à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque CRAC Cousinerie 11 Chemin des Crieurs 59650 Cousinerie Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Lectures trottoir : Albums en lien avec la nature en ville

Ateliers créatifs adultes-enfants : Création de petits animaux, de fleurs …. à partir de matériaux recyclés

Goûter musical L’ensemble de ces activités se déroulera le samedi 15 Octobre 2022 de 15h à 18h

Bibliothèque du CRAC 11 Chemin des Crieurs Quartier de la Cousinerie Villeneuve d’Ascq Tout public à partir de 3 ans (pour les moins de 8 ans, accompagnés d’un adulte)

