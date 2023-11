Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Courlay, 12 septembre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 11:15:00. EUR.

Bibliothèque Place de la Solidarité

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A bath of reading, rhymes and exchanges for toddlers aged 0-3 and their carers.

Reservations required.

Un baño de lectura, rimas y conversación para niños de 0 a 3 años y sus cuidadores.

Es necesario reservar.

Ein Lese-, Reim- und Gesprächsbad für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren und ihre Begleitpersonen.

Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Bocage Bressuirais