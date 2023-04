Bibliothèque Hors les Murs Bibliothèque, 5 janvier 2023, Concorès.

Nadia vous invite à l’Escale pour partager un moment convivial, tous les premiers jeudis du mois..

Jeudi 2023-01-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-21 . .

Bibliothèque L’Escale

Concorès 46310 Lot Occitanie



Nadia invites you to l’Escale to share a friendly moment, every first Thursday of the month.

Nadia le invita a l’Escale para compartir un momento de convivencia, cada primer jueves de mes.

Nadia lädt Sie jeden ersten Donnerstag im Monat in die Escale ein, um mit ihr einen geselligen Moment zu verbringen.

