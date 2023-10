Itinérance[s] : Atelier de taille de plumes Bibliothèque communale La Coucourde, 25 novembre 2023, La Coucourde.

La Coucourde,Drôme

Après une découverte d’outils d’écriture latins, les participants choisiront une plume d’oiseau et apprendront nom et fonction de ses différentes parties. Chacun taillera sa plume pour la calligraphie médiévale et tracera quelques pleins et déliés..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Bibliothèque communale Rue des mésanges

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After discovering Latin writing tools, participants will choose a quill and learn the name and function of its various parts. Each participant will carve his or her own quill for medieval calligraphy, and draw a few full and loose strokes.

Tras descubrir los útiles de escritura latinos, los participantes elegirán una pluma y aprenderán los nombres y funciones de sus distintas partes. A continuación, recortarán su pluma para la caligrafía medieval y trazarán algunos trazos completos y sueltos.

Nach einer Einführung in lateinische Schreibwerkzeuge wählen die Teilnehmer eine Vogelfeder aus und lernen die Namen und Funktionen ihrer verschiedenen Teile kennen. Jeder spitzt seine Feder für die mittelalterliche Kalligraphie und zeichnet einige Voll- und Leerzeichen.

