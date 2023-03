Atelier coaching Bibliothèque Comme un roman, 2 mai 2023, Le Landreau.

Atelier coaching Mardi 2 mai, 20h30 Bibliothèque Comme un roman Réservation conseillée

Pamela Paloscia, coach certifiée vous accompagnera à développer vos connaissances, enrichir vos pratiques et aiguiser votre conscience en passant par l’art de la communication et de la connaissance de soi. Un cycle au service de la construction d’une vie saine, constructive et épanouissante.

Cette troisième séance aura pour sujet : la communicaiton non violente

La qualité de nos relations dépend de la qualité de notre communication. Sortir des malentendus et des jugements avec un processus permettant de s’affirmer sans agressivité, avec clarté et fermeté. Une façon de prendre soin et de pacifier les relations que l’on entretien avec les autres pour créer du NOUS.

Mieux se faire comprendre et comprendre l’autre grâce à la CNV demande de la pratique. Aussi, l’atelier sera nourri de nombreux exemples et d’expérimentation libre.

Ce cycle d’ateliers est destiné aux adultes. Il est possible de faire les quatre ateliers ou de n’en suivre qu’un ou deux ou trois… C’est au choix !

Mardi 2 mai de 20h30 à 22h30 – Gratuit – Sur inscription (nombre de places limité)

Bibliothèque Comme un roman 2 rue Saint Vincent, Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@le-landreau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240037631 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T20:30:00+02:00 – 2023-05-02T22:30:00+02:00

2023-05-02T20:30:00+02:00 – 2023-05-02T22:30:00+02:00