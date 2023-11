Spectacle Il était 2 fois Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Spectacle Il était 2 fois Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle, 13 décembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Spectacle Il était 2 fois Mercredi 13 décembre, 15h00 Bibliothèque Colette Vivier Entrée libre Que se passerait-il si le petit Chaperon Rouge et le Petit Poucet se croisaient ?

La marraine de Cendrillon estelle la même que celle de Peau d’Âne ? Tous les contes que nous connaissons ne sont-ils pas les facettes d’une seule et même histoire ?

Deux contes proposés par le public forment le point de départ du spectacle Il était 2 fois. Trois conteurs-improvisateurs tissent une histoire entièrement improvisée. Finalement, le public rentrera chez lui avec un nouveau conte à

raconter !

À partir de 5 ans / Durée : 45 min Bibliothèque Colette Vivier 4 chemin de Chaingy 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T15:45:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T15:45:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 4 chemin de Chaingy 45140 Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle latitude longitude 47.901922;1.863132

Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/