Music story The Cure « Pornography » Bibliothèque Colette Dijon, 30 septembre 2023, Dijon.

Music story The Cure « Pornography » Samedi 30 septembre, 16h00 Bibliothèque Colette Gratuit

The Cure « Pornography » (1982)

Lorsque paraît Three Imaginary Boys au printemps 79, The Cure s’impose parmi les plus essentiels des groupes affiliés à la déferlante post-punk. Détenteur d’un style aussi unique qu’efficace, Robert Smith s’affranchira rapidement des codes esthétiques du genre afin de construire l’une des discographies les plus captivantes de son époque. La portée de celle-ci doit beaucoup à la trilogie inoubliable que constituent les albums Seventeen Seconds, Faith et Pornography.

Cette rencontre propose de revenir sur le dernier volet de la grande œuvre de The Cure.

Bibliothèque Colette 1 place du Théâtre / Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

