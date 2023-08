Rencontre littéraire Bibliothèque Coarraze, 25 novembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Destination Québec » développée ce trimestre, en partenariat avec le festival bordelais « Lettres du monde » – Avoir 20 ans, la Communauté de communes vous propose une rencontre littéraire avec l’auteure québécoise Bianca Joubert.

Écrivaine-voyageuse québécoise née à Montmagny, elle a œuvré comme journaliste indépendante et photographe. Elle explore l’altérité, les migrations humaines, les questions liées à l’identité et au colonialisme, faisant coïncider le poétique et le politique. Elle présentera son roman « L’Amérique n’est blanche qu’en Hiver », paru aux éditions Les avrils, dans lequel elle lie sa propre histoire à celle des peuples sur le dos desquels l’Amérique du Nord et l’Europe se sont construites. Documenté, inventif et lumineux, il est aussi réflexion sur l’identité métissée, le colonialisme, le racisme..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Bibliothèque Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its fall cultural season and the « Destination Québec » theme developed this quarter, in partnership with the Bordeaux festival « Lettres du monde » – Avoir 20 ans, the Communauté de communes invites you to a literary encounter with Quebec author Bianca Joubert.

Born in Montmagny, Quebec, she has worked as a freelance journalist and photographer. She explores otherness, human migration, questions of identity and colonialism, bringing together the poetic and the political. She will be presenting her novel « L’Amérique n?est blanche qu?en Hiver », published by Les avrils, in which she links her own history to that of the peoples on whose backs North America and Europe were built. Documented, inventive and luminous, it is also a reflection on mixed-race identity, colonialism and racism.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del tema « Destino Quebec » que se desarrolla este trimestre, en colaboración con el festival bordelés « Lettres du monde » – Avoir 20 ans, la Communauté de communes organiza un encuentro literario con la escritora quebequesa Bianca Joubert.

Escritora y viajera quebequesa nacida en Montmagny, ha trabajado como periodista y fotógrafa independiente. Explora la alteridad, las migraciones humanas, las cuestiones de identidad y el colonialismo, aunando lo poético y lo político. Presentará su novela L’Amérique n?est blanche qu?en Hiver, publicada por Les avrils, en la que relaciona su propia historia con la de los pueblos sobre cuyas espaldas se construyeron Norteamérica y Europa. Documentada, inventiva y luminosa, es también una reflexión sobre la identidad mestiza, el colonialismo y el racismo.

Im Rahmen ihrer kulturellen Herbstsaison und des Themas « Destination Québec », das in diesem Quartal in Partnerschaft mit dem Festival « Lettres du monde » – Avoir 20 ans aus Bordeaux entwickelt wurde, lädt die Communauté de communes Sie zu einer literarischen Begegnung mit der québecischen Autorin Bianca Joubert ein.

Die in Montmagny geborene québecische Reiseschriftstellerin hat als freie Journalistin und Fotografin gearbeitet. Sie erforscht das Anderssein, die Migration von Menschen, Fragen der Identität und des Kolonialismus, wobei sie das Poetische und das Politische zusammenfallen lässt. Sie wird ihren Roman « L’Amérique n’est blanche qu’en Hiver » vorstellen, der im Verlag Les avrils erschienen ist und in dem sie ihre eigene Geschichte mit der Geschichte der Völker verbindet, auf deren Rücken Nordamerika und Europa errichtet wurden. Das dokumentierte, einfallsreiche und leuchtende Buch ist auch eine Reflexion über gemischte Identität, Kolonialismus und Rassismus.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay