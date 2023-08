Cinéma Bibliothèque Coarraze, 7 octobre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Science-Fiction » développée ce trimestre, une projection du film d’anticipation « Soleil Vert », film de Film de Richard Fleischer (USA – 1973 en VOSTFR de durée 1h30). Adaptation d’un roman d’anticipation d’Harry Harrison des années 60, cette oeuvre reste aujourd’hui très actuelle dans sa dénonciation des dérives capitalistes et du désastre écologique à venir.

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l’ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette société inhumaine.

La séance sera suivie d’un apéritif et de la diffusion d’un documentaire..

2023-10-07

Bibliothèque Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its fall cultural season and the « Science-Fiction » theme developed this quarter, a screening of Richard Fleischer?s futuristic film « Soleil Vert » (Green Sun) (USA ? 1973, running time 1h30). Adapted from Harry Harrison?s 60s fantasy novel, this work remains highly topical today in its denunciation of capitalist excesses and the ecological disaster to come.

In 2022, mankind has exhausted its natural resources. Only the green sun, a kind of pellet, can feed a miserable population that has no idea how to create such food. Omnipresent and terribly repressive, the police keep order. Accompanied by his faithful friend, a policeman risks his life to discover the appalling reality of this inhuman society.

The screening will be followed by an aperitif and a documentary.

En el marco del ciclo cultural de otoño, y dentro del tema « Ciencia Ficción » que se desarrolla este trimestre, proyección de la película futurista « Green Sun », de Richard Fleischer (EE.UU. ? 1973, duración 1 hora y media). Adaptación de la novela fantástica de los años 60 de Harry Harrison, la película sigue de plena actualidad por su denuncia de los excesos capitalistas y del desastre ecológico que se avecina.

En 2022, la humanidad ha agotado sus recursos naturales. Sólo el sol verde, una especie de perdigón, consigue alimentar a una población miserable que no tiene ni idea de cómo crear esos alimentos. La policía, omnipresente y terriblemente represiva, mantiene el orden. Acompañado por su fiel amigo, un policía arriesga su vida para descubrir la espantosa realidad de esta sociedad inhumana.

La proyección irá seguida de un aperitivo y un documental.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und des Themas « Science-Fiction », das in diesem Quartal entwickelt wurde, findet eine Vorführung des Zukunftsfilms « Soleil Vert » von Richard Fleischer (USA ? 1973 in VOSTFR mit einer Dauer von 1,5 Stunden) statt. Dieses Werk, das einen Zukunftsroman von Harry Harrison aus den 60er Jahren adaptiert, ist auch heute noch sehr aktuell in seiner Anklage der kapitalistischen Auswüchse und der bevorstehenden ökologischen Katastrophe.

Im Jahr 2022 haben die Menschen die natürlichen Ressourcen erschöpft. Nur die grüne Sonne, eine Art Tablette, schafft es, die verarmte Bevölkerung zu ernähren, die nicht weiß, wie man solche Nahrungsmittel herstellt. Die Polizei ist allgegenwärtig und furchtbar repressiv und sorgt für Ordnung. Zusammen mit seinem treuen Freund entdeckt ein Polizist unter Einsatz seines Lebens die schreckliche Realität dieser unmenschlichen Gesellschaft.

Im Anschluss an die Vorstellung wird ein Aperitif gereicht und ein Dokumentarfilm gezeigt.

