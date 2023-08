Exposition de peintures Bibliothèque Coarraze, 5 octobre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et en préambule de l’évènement Bastides des Arts, rencontres des arts visuels du Pays de Nay, qu’elle coordonne du 4 au 11 novembre 2023, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une exposition de peintures de l’artiste plasticien local autodidacte Fred Canton

Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque (Mercredi : 10h-12h et 16h-18h / Vendredi : 17h-19h / Samedi : 10h-12h).

2023-10-05 fin : 2023-11-07 . EUR.

Bibliothèque Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season, and as a prelude to the Bastides des Arts, a visual arts event in the Pays de Nay region, which it is coordinating from November 4 to 11, 2023, the Communauté de communes du Pays de Nay is presenting an exhibition of paintings by local self-taught visual artist Fred Canton

Exhibition open during library opening hours (Wednesday: 10am-12pm and 4pm-6pm / Friday: 5pm-7pm / Saturday: 10am-12pm)

En el marco de su temporada cultural de otoño, y como preludio de la manifestación Bastides des Arts, encuentro de las artes plásticas del País de Nay, que coordina del 4 al 11 de noviembre de 2023, la Mancomunidad del País de Nay presenta una exposición de pintura del artista plástico local autodidacta Fred Canton

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la biblioteca (miércoles: de 10.00 a 12.00 h. y de 16.00 a 18.00 h. / viernes: de 17.00 a 19.00 h. / sábados: de 10.00 a 12.00 h.)

Im Rahmen ihrer herbstlichen Kultursaison und im Vorfeld der Veranstaltung Bastides des Arts, rencontres des arts visuels du Pays de Nay, die sie vom 4. bis 11. November 2023 koordiniert, bietet die Communauté de communes du Pays de Nay eine Ausstellung von Gemälden des lokalen autodidaktischen Künstlers Fred Canton an

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich (Mittwoch: 10h-12h und 16h-18h / Freitag: 17h-19h / Samstag: 10h-12h)

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay