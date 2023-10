Balade commentée : l’Odyssée de la Terre chemin faisant – Fête de la Science Bibliothèque Clérieux, 15 octobre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Balade commentée dans le cadre de la Fête de la Science : Reconstitution de l’histoire de la terre depuis son origine, il y a 4,6 milliards d’années, sur un parcours de 4,6 km..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. .

Bibliothèque Départ de la bibliothèque

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guided walk as part of the Fête de la Science: Reconstruction of the earth?s history from its origin 4.6 billion years ago, along a 4.6 km route.

Paseo guiado en el marco de la Fiesta de la Ciencia: Reconstrucción de la historia de la Tierra desde su origen hace 4.600 millones de años, a lo largo de un recorrido de 4,6 km.

Kommentierter Spaziergang im Rahmen der Fête de la Science: Rekonstruktion der Geschichte der Erde seit ihrem Ursprung vor 4,6 Milliarden Jahren auf einer Strecke von 4,6 km.

