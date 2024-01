[Atelier] L’Ouest fantastique, une installation participative de Valérian Henry Bibliothèque – Chez les enfants Rennes, 20 janvier 2024, Rennes.

[Atelier] L’Ouest fantastique, une installation participative de Valérian Henry 20 et 21 janvier Bibliothèque – Chez les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Le désert, la nature, des rochers, des ranchs… on entendrait presque siffler au loin ! Cette année, l’illustrateur et designer plasticien Valérian Henry nous plonge en plein Far West. À partir de décors réalisés sur bois, petits et grands sont invités à créer leurs personnages de western. Cow girl ou frère Dalton ? Laissez libre cours à votre imagination sans oublier de partir à la recherche d’animaux dissimulés dans les créations. Un seul mot d’ordre : s’amuser.

Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

Valérian Henry