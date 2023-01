“Les Grands-Mères” Bibliothèque Chat perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

"Les Grands-Mères" Samedi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Chat perché

Entrée libre.

Spectacle de conte d'Anne Boutin Pied. Bibliothèque Chat perché Rue des Turquoises, 45140, Saint-Jean-de-la-Ruelle On a un lien particulier avec sa grand-mère, unique, fort, même si on le sait éphémère. Elles peuvent être autoritaires, sages, impertinentes, fantaisistes,

sévères. Les grands-mères des contes sont un peu tout cela et puis elles sont libres. À travers des contes traditionnels et des anecdotes, les grands-mères

seront présentées sous quelques unes de leurs multiples facettes. Et tout cela en musique ! Durée 45 min, à partir de 5 ans

