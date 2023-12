NUIT DE LA LECTURE Bibliothèque Chanac, 19 janvier 2024, Chanac.

Chanac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Venez participer à la nuit de la lecture à la bibliothèque de Chanac, le thème de la soirée cette année: Le corps!

Rendez-vous le 19 Janvier à la bibliothèque !

18h : Lecture des scolaires et amateurs

19h : soupe partagée

19h30 : Lecture et chants p….

Venez participer à la nuit de la lecture à la bibliothèque de Chanac, le thème de la soirée cette année: Le corps!

Rendez-vous le 19 Janvier à la bibliothèque !

18h : Lecture des scolaires et amateurs

19h : soupe partagée

19h30 : Lecture et chants p…

Venez participer à la nuit de la lecture à la bibliothèque de Chanac, le thème de la soirée cette année: Le corps!

Rendez-vous le 19 Janvier à la bibliothèque !

18h : Lecture des scolaires et amateurs

19h : soupe partagée

19h30 : Lecture et chants par le duo « La voix et libre »

EUR.

Bibliothèque rue des écoles

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn