CONTES EN CHAUSSETTES Bibliothèque Chanac, 5 décembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Animations présentées par la médiathèque de Lozère dans le cadre du contrat départemental lecture itinérance. Pour enfants de 3 à 7 ans.

Rendez-vous à 17h à la bibliothèque de Chanac.

Inscription obligatoire : bibliothequechanac@orange.fr….

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

Bibliothèque

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Presented by the Lozère media library as part of the departmental reading itinerancy contract. For children aged 3 to 7.

Meet at 5pm at the Chanac library.

Registration required: bibliothequechanac@orange.fr…

Presentado por la mediateca de Lozère en el marco del contrato departamental de lectura móvil. Para niños de 3 a 7 años.

Cita a las 17h en la biblioteca de Chanac.

Inscripción obligatoria: bibliothequechanac@orange.fr…

Animationen, die von der Mediathek von Lozère im Rahmen des Departementsvertrags für Wanderlesungen präsentiert werden. Für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Treffpunkt um 17 Uhr in der Bibliothek von Chanac.

Anmeldung erforderlich: bibliothequechanac@orange.fr…

Mise à jour le 2023-11-03 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn