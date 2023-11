Semaine italienne Bibliothèque Champagné-Saint-Hilaire, 4 novembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

La semaine italienne se déroulera du 4 au 12 novembre avec la participation de différents partenaires, en particulier de l’école André Léo.

Quatre romans italiens faisaient partie de la sélection :

– Après la pluie de Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés de Daniele MENCARELLI

– Brigantessa de Giusepe CATOZZELIA

– Mon nom est sans mémoire de Michela MARZANO

À Champagné-Saint-Hilaire, 16 lecteurs ont participé à ce prix.

Ces romans et d’autres documents d’auteurs italiens sont à votre disposition : le mercredi de 10h30 à 12h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h..

Bibliothèque

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Italian Week will take place from November 4 to 12, with the participation of various partners, in particular the André Léo school.

Four Italian novels were part of the selection:

– Après la pluie by Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés by Daniele MENCARELLI

– Brigantessa by Giusepe CATOZZELIA

– My name is without memory by Michela MARZANO

In Champagné-Saint-Hilaire, 16 readers took part in this prize.

These novels and other documents by Italian authors are available: Wednesdays from 10.30am to 12.30pm, Thursdays from 5pm to 6.30pm and Saturdays from 10am to 12pm.

La Semana Italiana se celebrará del 4 al 12 de noviembre con la participación de varios socios, en particular la escuela André Léo.

Cuatro novelas italianas forman parte de la selección:

– Après la pluie (Después de la lluvia) de Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés de Daniele MENCARELLI

– Brigantessa de Giusepe CATOZZELIA

– Mon nom est sans mémoire de Michela MARZANO

En Champagné-Saint-Hilaire, 16 lectores participaron en este premio.

Estas novelas y otros documentos de autores italianos están disponibles: los miércoles de 10.30 a 12.30 h, los jueves de 17.00 a 18.30 h y los sábados de 10.00 a 12.00 h.

Die italienische Woche findet vom 4. bis 12. November unter Beteiligung verschiedener Partner, insbesondere der André-Leo-Schule, statt.

Vier italienische Romane waren Teil der Auswahl:

– Nach dem Regen von Chiara MEZZALAMA

– Wir wollen alle gerettet werden von Daniele MENCARELLI

– Brigantessa von Giusepe CATOZZELIA

– Mein Name ist ohne Gedächtnis von Michela MARZANO

In Champagné-Saint-Hilaire nahmen 16 Leser an diesem Preis teil.

Diese Romane und andere Dokumente italienischer Autoren stehen Ihnen zur Verfügung: mittwochs von 10:30 bis 12:30 Uhr, donnerstags von 17:00 bis 18:30 Uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr.

