Spectacle famille : « L’ours et la louve » Bibliothèque, Centre Jean Monnet Casteljaloux, 30 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Spectacle familial « L’ours et la louve» par la compagnie Furiosa

Spectacle à partir de 3 ans , entrée gratuite, conte sonore illustré

2 séances : 11h et 16h.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Bibliothèque, Centre Jean Monnet Place Gambetta

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Family show « L’ours et la louve » by the Furiosa company

Show for children aged 3 and over, free admission, illustrated sound tale

2 sessions: 11am and 4pm

Espectáculo familiar « L’ours et la louve » (El oso y la loba) de la compañía Furiosa

Espectáculo para niños a partir de 3 años, entrada gratuita, cuento sonoro ilustrado

2 funciones: 11h y 16h

Familienvorstellung « Der Bär und die Wölfin » von der Kompanie Furiosa

Aufführung ab 3 Jahren , freier Eintritt, illustrierte Klanggeschichte

2 Vorstellungen: 11 Uhr und 16 Uhr

