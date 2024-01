Bébés signeurs Bibliothèque Centrale Versailles, jeudi 4 avril 2024.

Bébés signeurs Histoires et comptines en français et en Langue des Signes Française. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle sont adressés aux enfants entre 9 mois et 3 ans et à leurs parents. Jeudi 4 avril, 10h00 Bibliothèque Centrale Sur inscription.

Bibliothèque Centrale 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972890 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur neuf sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Centrale) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.

