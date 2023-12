Conférence « Chaises et tables volantes au XVIIIe siècle » Bibliothèque Centrale Versailles, 2 avril 2024, Versailles.

Conférence « Chaises et tables volantes au XVIIIe siècle » Mardi 2 avril 2024, 17h45 Bibliothèque Centrale Entrée libre sur inscription.

Par Stéphane Castelluccio, directeur de recherche au CNRS, centre André Chastel à Paris, et Hubert Naudeix, architecte et graphiste, directeur d’Aristeas.

Les chaises volantes apparaissent comme les ancêtres de nos ascenseurs, tandis que les tables volantes, qui permettaient de se dispenser de la présence de domestiques autour de la table pendant le repas, sont demeurées sans descendance. Ces chaises et tables volantes ont connu un développement régulier dans les cours d’Europe du nord et de l’est. L’étude de la chaise volante construite à Versailles, et des tables volantes installées à Choisy-le-Roi et à l’hôtel du Garde-Meuble de la Couronne, actuel hôtel de la Marine, ou projetées au château de Trianon, aux XVIIe et XVIIIe siècles, montrent l’intérêt de Louis XV pour ces mécanismes complexes.

Cette conférence à deux voix présentera l’histoire de ces installations, décrira leur mécanisme grâce aux reconstitutions virtuelles 3D qui ont permis de mieux comprendre leur fonctionnement.

© Reconstitution 3D de la salle à manger du petit château de Choisy dans son état de 1764. Hubert Naudeix-Marlène Faure