Visite libre de la Galerie des Affaires étrangères Bibliothèque Centrale Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

Visite libre de la Galerie des Affaires étrangères 16 et 17 septembre Bibliothèque Centrale Entrée libre

Aujourd’hui lieu de conservation de plus de 55 000 ouvrages anciens issus, pour la plupart, des confiscations révolutionnaires, la galerie d’honneur de l’Hôtel des Affaires étrangères a été un haut lieu de la diplomatie française sous Louis XV et Louis XVI, fréquenté par les grands dignitaires de son époque.

Bibliothèque Centrale 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 90 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur neuf sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Centrale) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Pierrick DAUL / Ville de Versailles