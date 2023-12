Conférence « Jeanne du Barry une ambition au féminin » Bibliothèque Centrale de Versailles Versailles, 6 mars 2024, Versailles.

Conférence « Jeanne du Barry une ambition au féminin » Mercredi 6 mars 2024, 17h45 Bibliothèque Centrale de Versailles Entrée libre sur inscription

Début : 2024-03-06T17:45:00+01:00 – 2024-03-06T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T17:45:00+01:00 – 2024-03-06T19:30:00+01:00

Jeanne du Barry est une énigme. On l’a enfermée dans une légende noire. On en a fait la dernière maîtresse, surgie des bas-fonds, d’un vieux roi jouisseur et décrié. Il faut aller aux sources pour s’apercevoir de la place capitale qu’elle a occupée à une époque de quasi-perfection des arts, en pleine crise de l’absolutisme monarchique, dans les dernières années du règne de Louis XV.

La vie de Jeanne du Barry – son ascension foudroyante, sa fin tragique sur l’échafaud – est un roman. En chercheur d’archives inspiré, en historien accompli, en écrivain talentueux, Emmanuel de Waresquiel ne se contente pas d’en découvrir la part cachée, il en restitue toute l’intelligence et l’émotion.

Bibliothèque Centrale de Versailles 5 rue de l'indépendance américaine Versailles 78000

© Christophe Fouin