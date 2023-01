Le journal de la cour (1723 – 1785) : faits et gestes des rois et de la famille royale Bibliothèque centrale de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Trois registres manuscrits conservés aux Archives nationales relatent le quotidien du Roi à Versailles entre 1723 et 1785. Bibliothèque centrale de Versailles 5, rue de l’Indépendance Américaine Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Par Stéphane Castelluccio, directeur de recherche au CNRS, membre du comité scientifique de la revue Versalia 63 ans de vie officielle de la Cour enregistrée par l’administration des Menus Plaisirs sous l’angle de l’Etiquette, de l’organisation pratique et de la réalité du métier de roi au jour le jour. L’historien Stéphane Castelluccio, avec la collaboration du conservateur des Archives nationales Pierre Jugie nous présente ce Journal de la Cour, document exceptionnel en majeure partie inédit. Du lever au coucher public du roi, de l’accouchement de la Reine aux funérailles de Louis XV, tout est noté, sans oublier les fêtes, les feux d’artifice, les cérémonies, les voyages et les présentations… Ce Journal de la Cour apparaît comme une source et une référence inépuisables pour l’histoire culturelle de Versailles et du pouvoir royal. Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence

