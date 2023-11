Conférence “L’usine malodorante des Hautes-Bornes à Arcueil. Emile Raspail, premier maire écologiste ?” Bibliothèque centrale Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Val-de-Marne Conférence “L’usine malodorante des Hautes-Bornes à Arcueil. Emile Raspail, premier maire écologiste ?” Bibliothèque centrale Cachan, 25 novembre 2023, Cachan. Conférence “L’usine malodorante des Hautes-Bornes à Arcueil. Emile Raspail, premier maire écologiste ?” Samedi 25 novembre, 15h00 Bibliothèque centrale Entrée libre Émile Raspail, élu maire d’Arcueil-Cachan en 1878, fait paraître en octobre 1880 son ouvrage Les odeurs de Paris. Il y dénonce l’existence sur sa commune, aux Hautes-Bornes (aujourd’hui le Chaperon Vert à Arcueil), d’une usine de fabrication de sulfate d’ammoniaque. La conférence relate le combat d’Émile Raspail, pour obtenir, en vain, la fermeture de cette usine. Bibliothèque centrale 11 rue Camille-Desmoulins 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

