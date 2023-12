CYCLE DES ECRIVAINS DU DIMANCHE SOIR – TEMPUS LUDICARI / BIBLIOTHÈQUE CÉLÉSTE ALBARET Bibliothèque Céleste Albaret La Canourgue, 5 novembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-05 20:00:00

fin : 2023-11-05 21:00:00

Chaque 1er dimanche du mois de 20h à 21h, retrouvez des écrivains en herbe ou en panache pour jouer avec les mots, les sons et les thèmes !

Sans prétention et avec beaucoup d’humour, nous ouvrirons notre plume au partage de jeux d’écritures inspirants. Pour cette 3ème sai-

son, les thèmes sont inspirés des valeurs olympiques et paralympiques :

-1er Octobre : L’excellence

-5 Novembre : L’amitié

– 3 Décembre : Le respect

– 7 Janvier : Le courage

– 4 Février: La détermination

– 3 Mars: L’inspiration

– 7 Avril: L’égalité

-5 Mai: L’art

-2 Juin: Le sport

Bibliothèque Céleste Albaret Rue de Maillan

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



