Médiateuf – fête de l’espace jeunesse à la bibliothèque Bibliothèque, 21 juin 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Un après-midi d’animations pour fêter le nouvel aménagement de l’espace jeunesse et la création d’un espace ado !

En partenariat avec l’accueil de loisirs BambinAdo !.

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Bibliothèque

Cazals 46250 Lot Occitanie



An afternoon of activities to celebrate the new layout of the youth area and the creation of a teen area!

In partnership with the BambinAdo leisure center!

Una tarde de actividades para celebrar la nueva distribución de la zona juvenil y la creación de una zona para adolescentes

En colaboración con el centro de ocio BambinAdo

Ein Nachmittag mit Animationen, um die neue Einrichtung des Jugendbereichs und die Schaffung eines Teenagerbereichs zu feiern!

In Partnerschaft mit der Freizeitbetreuung BambinAdo!

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Cazals-Salviac