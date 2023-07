Découvrez le savoir-faire de la botte gardianne Bibliothèque Carré d’Art Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Découvrez le savoir-faire de la botte gardianne Bibliothèque Carré d’Art Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Découvrez le savoir-faire de la botte gardianne Samedi 16 septembre, 10h00 Bibliothèque Carré d’Art Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le savoir-faire d’excellence de l’entreprise gardoise « La Botte Gardianne » installée à Aigues-Vives et labellisée Entreprise Patrimoine Vivant par le Ministère de l’Économie. Des vitrines et film présentent la fabrication artisanale de bottes en cuir portées traditionnellement par les gardians. Bibliothèque Carré d’Art Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Bibliothèque Carré d'Art Adresse Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Bibliothèque Carré d'Art Nîmes

Bibliothèque Carré d'Art Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/