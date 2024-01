Rencontre avec les éditions do Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, samedi 27 janvier 2024.

Rencontre avec les éditions do Venez discuter avec Olivier Desmettre, fondateur des éditions Do Samedi 27 janvier, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel entrée libre

Les éditions do sont nées à Bordeaux en 2015, du désir d’accueillir et faire entendre des voix d’étranges étrangers, venues de langues différentes. En ce mois de janvier parait le 50ème titre du catalogue. Son fondateur Olivier Desmettre viendra échanger avec vous autour d’un café ou d’un thé.

> voir les livres des éditions do au catalogue de la bibliothèque

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux

éditions do Olivier Desmettre