Café mortel Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Café mortel Échanges et partages sur les thèmes de la mort et du deuil Samedi 20 janvier, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre

Début : 2024-01-20T11:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T11:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:30:00+01:00

Le Café mortel est un espace pour celles et ceux qui se sentent concernés ou s’interrogent sur le deuil et la mort. Ni démarche thérapeutique, ni recherche intellectuelle, le café mortel est un moment de partage où chacun peut s’exprimer sur ce sujet tabou, sans aucun jugement ni commentaire, un temps où l’on peut témoigner de son vécu et sortir du silence, le temps d’un café. Parlent ceux qui le souhaitent, écoutent les autres. La vie, la mort ou le deuil : on ne mourra pas d’en parler !

Proposé par la coopérative funéraire Syprès, le concept des cafés mortels a été inventé par le sociologue et ethnologue Bernard Crettaz en 1999, alors qu’il s’interrogeait sur les rites et coutumes qui accompagnent la mort dans la société.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79