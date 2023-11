Atelier de bibliothèrapie : de mémoire en mémoire Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 16 décembre 2023, Bordeaux.

Atelier de bibliothèrapie : de mémoire en mémoire Samedi 16 décembre, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Sur inscription

Dans cet atelier, il vous est proposé de venir passer un moment de détente, de convivialité, de créativité, d’expression et d’échanges autour de textes de fictions et de poésie. Venez renouer avec le simple plaisir des mots !

Nous échangerons plus particulièrement sur la mémoire familiale et la transmission.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

Bibliothérapie Livres et détente