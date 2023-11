L’OEIL DE KEN Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux.

L’OEIL DE KEN Vendredi 8 décembre, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre

Exposition éphémére de portraits de passants réalisés par Ken aux Capucins pour la Nuit des bibliothèques 2022.

Rencontre amicale et festive avec Ken, photographe dont la sensibilité et le talent irradient chaque clichés.

Prises de paroles pour celles et ceux qui le souhaitent et des invités surprises.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

Photos Ken