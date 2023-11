Rencontre avec Fatima Ouassak Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rencontre avec Fatima Ouassak Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Fatima Ouassak Jeudi 23 novembre, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre La bibliothèque Capucins/Saint-Michel reçoit l’autrice Fatima Ouassak autour de son livre Pour une écologie pirate, et nous serons libres (La Découverte) dans lequel elle défend un projet écologiste populaire. Fatima Ouassak est née en 1976 dans la région du Rif. Elle est politologue, militante écologiste, féministe et antiraciste. Elle a cofondé le Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, et de Verdragon, première Maison de l’écologie populaire en France, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Elle préside le Réseau Classe Genre Race qui se bat contre les discriminations que subissent les femmes issues de l’immigration post-coloniale. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Mollat. Ce jeudi 23 novembre, Fatima Ouassak sera également présente au colloque Traduction et écologie, dans l’auditorium de la bibliothèque Mériadeck. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000174317 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/61238895_colloque-sur-le-lien-entre-traduction-et-ecologie »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

