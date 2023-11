Les bébés mélomanes Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Les bébés mélomanes Samedi 18 novembre, 10h15 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Sur inscription

L’association Les Caprices de Marianne a créé un format de concert adapté à l’écoute des tout-petits (0-3 ans) : un bébé-concert à partager en famille durant lequel tous leurs sens seront en éveil. Pour profiter pleinement de cette bulle musicale, petits et grands sont installés confortablement dans un espace adapté et transformé en cocon pour l’occasion. Un vrai moment de douceur !

Le concert sera précédé et suivi de deux ateliers d’éveil pour 8 bébés.

10h15 : premier atelier pour 8 bébés

10h45 : concert avec les participants des deux ateliers

11h15 : deuxième atelier pour 8 bébés

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:15:00+01:00 – 2023-11-18T11:45:00+01:00

