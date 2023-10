Atelier de cuisine en famille et rencontre avec Beata Umubyeyi Mairesse. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier de cuisine en famille et rencontre avec Beata Umubyeyi Mairesse. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux. Atelier de cuisine en famille et rencontre avec Beata Umubyeyi Mairesse. Mercredi 25 octobre, 14h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Sur inscription Dans le cadre de la Semaine du goût, Naomie propose un atelier cuisine aux enfants et à leurs parents, en partenariat avec l’Epicerie Solidaire.

Les petits cuisiniers viendront partager leurs créations à la bibliothèque à 17h. Ce même jour, rencontrez à 15h l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse autour de son album Peau d’épice « Quand le papa de Rose rentre de son pays d’origine avec sa valise remplie de goyaves, de fruits du dragon et de tamarillos, sa maman lui parle de ces saveurs et de ces senteurs et tous trois partent pour un voyage sur le chemin des origines, jusqu’à la maison de sa grand-mère Mamouna. » Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cuisine goût Gallimard jeunesse

