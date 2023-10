Soluces – Capucins/Saint-Michel Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Soluces – Capucins/Saint-Michel

24 octobre – 19 décembre, les mardis

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel

Sur inscription auprès de la bibliothèque

10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux
Bordeaux 33800 Saint-Michel
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

05 56 91 18 79
https://bibliotheque.bordeaux.fr
dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr

Bibliothèque publique
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

