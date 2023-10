Soirée BD avec Marie-Christine LIPANI et Simon MITTEAULT Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 20 octobre 2023, Bordeaux.

La bibliothèque Capucins/Saint-Michel reçoit dans le cadre des SISM :

Marie-Christine LIPANI. Maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), elle est aussi chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations au sein de l’université Bordeaux Montaigne. En tant que chercheuse, elle est rattachée au laboratoire MICA (médiation, information, communication, art). Ses recherches portent en grande partie sur la médiatisation de la santé mentale et en particulier sur les enjeux liés à la déstigmatisation des troubles psychiques. La bande dessinée francophone constitue également un de ses champs de Recherche. Cette soirée sera l’occasion pour Marie-Christine LIPANI, à travers ses lectures attentives de différents albums, d’évoquer comment la BD s’est emparée des troubles PSY, et comment les autrices et auteurs du 9è art nous permettent d’améliorer notre compréhension de ces troubles et, surtout de combattre les clichés et idées reçues.

Nous recevons également Simon MITTEAULT, auteur BD, de livres jeunesses, de dessins de presse et de carnets de voyage. Il est également co-fondateur de la maison d’édition bordelaise Croc en Jambe et anime de nombreux ateliers (fresques, battles de dessins, BD d’impro…).

Dans son album BD « Etats Cliniques », publié aux éditions réunionnaises Des Bulles dans l’Océan, Simon MITTEAULT nous livre avec brio (et humour !) un témoignage sincère de ses angoisses et de son séjour en hôpital psychiatrique, d’où il a continué de dessiner. Elise de la librairie spécialisée BD Krazy Kat participera à cet échange.

La rencontre sera suivie d’un pot et d’une table de dédicace et vente tenue par Krazy Kat.

