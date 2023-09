Atelier de bibliothérapie : saveurs d’enfance Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux.

Atelier de bibliothérapie : saveurs d’enfance Samedi 7 octobre, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Sur inscription

Venez découvrir un atelier créatif de partages de mots et d’émotions grâce à la littérature et la poésie sur le thème des goûts et des saveurs de votre enfance.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

