Gironde Rencontre avec Sophie Poirier Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Sophie Poirier Samedi 30 septembre, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre Nous sommes impatients d’accueillir Sophie Poirier. Son dernier livre

» Le Signal » aux éditions Inculte, est un livre inclassable, sur cet immeuble

abandonnée à Soulac en bord d’océan.

C’est une lecture intense, réveuse, qui donne d’autant plus envie d’échanger avec l’autrice. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

