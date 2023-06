Scène ouverte poésie Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Scène ouverte poésie Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux. Scène ouverte poésie Vendredi 23 juin, 18h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel sur inscription Le vendredi 23 juin à partir de 18h30, la bibliothèque des Capucins st Michel organise une nouvelle scène ouverte poésie.

Vous pourrez venir slamer, poétiser, rapper. Il vous suffit juste de vous inscrire dés maintenant ou bien en cours de soirée si l’envie vous prend de monter sur scène.

Scène animée par la poétesse Kayou Edwige Eymery. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:00:00+02:00

