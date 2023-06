EXPLORA’SON CULTURE QUEER Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde EXPLORA’SON CULTURE QUEER Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 17 juin 2023, Bordeaux. EXPLORA’SON CULTURE QUEER Samedi 17 juin, 16h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel ENTREE LIBRE La musique peut être une réponse aux discriminations, mais aussi un outil de promotion de la culture LGBTQIAP+.

Nous vous donnons rendez vous à la bibliothèque des Capucins de 16h à 17h le 17 Juin pour une séance d’écoute musicale commentée de musique constitutives de la culture queer.

Animée par Tiphaine Dessandier et Mathilde Benoît. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

