Rencontre Littéraire Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, 6 mai 2023, Bordeaux. Rencontre Littéraire Samedi 6 mai, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre Au fil de ses livres, Beata Umubyeyi Mairesse est devenue une voix important du paysage littéraire francais.

Auour d'un café, nous vous invitons à venir la rencontrer, pour une conversation libre et chaleureuse . Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00 auteur littérature

