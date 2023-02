Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, 6 avril 2023, Bordeaux.

45 minutes pour ralentir

La Fabrique# 8 s’achève : l’occasion idéale pour mettre en perspective un mois de programmation à travers une sélection musicale et textuelle. À l’heure de l’apéritif, on se pose, on baisse la lumière et on prend le temps d’écouter. Les notes et les mots feront le reste.

Séance d’écoute de 18h à 18h45

Pour 15 personnes, sur inscription au 05 56 91 18 79

Soirée de clôture avec Corinne Morel Darleux

Rencontre avec Corinne Morel Darleux autour de son livre Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Réflexions sur l’effondrement (Libertalia 2019).

Dans cet essai philosophique et littéraire, la militante écosocialiste Corinne Morel Darleux questionne notre quotidien en convoquant le navigateur Bernard Moitessier, les lucioles de Pasolini ou Les Racines du ciel de Romain Gary. Elle propose un choix radical : refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent pour endiguer le naufrage généralisé.

Corinne Morel Darleux évoquera aussi son dernier roman, La Sauvagière (Dalva 2022), qui aborde aussi la question du ralentissement sous un angle plus littéraire.

D’abord consultante pour des grandes entreprises du CAC 40, les réalités de cette expérience la pousseront à s’engager en politique et à défendre la nécessité d’une radicalité écologique. Élue dans la Drôme pendant dix ans, elle est une militante de terrain. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture, à travers ses chroniques pour Reporterre, le magazine écologiste en ligne ou encore Philosophie Magazine, CQFD, Socialter, ImagineDemain.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Gironde 05 56 91 18 79

2023-04-06T16:00:00+00:00 – 2023-04-06T17:30:00+00:00