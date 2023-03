Restitution de la résidence de création de Lisette Lombé Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Restitution de la résidence de création de Lisette Lombé Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, 25 mars 2023, Bordeaux. Restitution de la résidence de création de Lisette Lombé Samedi 25 mars, 16h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre Lisette Lombé est l’invitée d’honneur des bibliothèques et du conservatoire de Bordeaux pour la 25ème édition du Printemps des poètes. En atelier depuis une semaine avec les élèves du conservatoire, futurs professionnels du théâtre et de la danse, venez assiter à leur sortie de résidence : une performance mêlant les mots, le mouvement et la musique autour du thème des frontières. Ce temps de performance sera suivi d’une séance de vente-dédicace avec les librairies La Machine à Lire et Comptines. D’origine congolaise, Lisette Lombé a mené une carrière d’enseignante avant de se consacrer au slam et à la poésie. Elle a publié plusieurs recueils, principalement chez des éditeurs belges. Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.lisettelombe.com/ »}, {« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Edition2023 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/permalink/PN-dbe37510-13d6-45a5-a50d-470a20252488 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

