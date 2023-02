Ralentir pour donner du sens au travail Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Ralentir pour donner du sens au travail Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, 16 mars 2023, Bordeaux. Ralentir pour donner du sens au travail Jeudi 16 mars, 18h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel

Entrée libre

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite [{“link”: “https://la-fiancee-du-pirate.fr/”}]

05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Au cours de cette soirée animée par Georges Jousse, co-fondateur de la Mission locale de Bordeaux, le public découvrira les témoignages de jeunes trentenaires bordelais qui racontent pourquoi ils n’ont pas voulu suivre la voie toute tracée qui les attendait, et ont préféré donner un certain sens à leur travail, en accord avec leurs valeurs et ne pas se laisser entrainer dans une course folle.

Les échanges sont ponctués de lectures et de chansons par la Fiancée du pirate.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:30:00+01:00

2023-03-16T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Adresse 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Saint-Michel Ville Bordeaux Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Departement Gironde

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Ralentir pour donner du sens au travail Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 2023-03-16 was last modified: by Ralentir pour donner du sens au travail Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 16 mars 2023 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde