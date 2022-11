Rencontre avec Santiago Gamboa Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, 25 janvier 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Santiago Gamboa Mercredi 25 janvier 2023, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel

Entrée libre

Dans le cadre du festival de littérature étrangère Lettres du Monde

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3A6bbc41ae-5f46-49ff-b0cd-c0c8a0851e70&locale=fr »}, {« data »: {« author »: « 1film1auteur », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du film « Etre un u00e9crivain colombien » » ru00e9alisu00e9 par Thibaut Odiette. » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »Santiago GAMBOA – extrait du film « »Etre un u00e9crivain colombien » » » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/ZH8wI-OGcYE/sddefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=ZH8wI-OGcYE » », « »thumbnail_height » »: 480, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCLOOzoYqw6wr6_-bof3xqdw » », « »thumbnail_width » »: 640, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »

Rencontre avec Santiago Gamboa, une des grandes voix de la littérature colombienne et sud-américaine, autour de son livre Une maison à Bogota paru aux éditions Métailié (2022). Santiago Gamboa laisse ses souvenirs s’écouler : sa famille, la politique, l’errance d’une vie. Un véritable retour sur soi , et un amour absolu de la littérature et des arts. https://www.youtube.com/watch?v=ZH8wI-OGcYE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T18:00:00+01:00

2023-01-25T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Adresse 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Saint-Michel Ville Bordeaux Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Departement Gironde

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Santiago Gamboa Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 2023-01-25 was last modified: by Rencontre avec Santiago Gamboa Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 25 janvier 2023 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde