Exposition : au temps des dinosaures à Capdenac-le-Haut Bibliothèque Capdenac, 4 octobre 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

Venez découvrir la vie au temps des dinosaures à travers cette exposition !.

2023-10-04 16:00:00 fin : 2023-10-04 18:00:00. EUR.

Bibliothèque

Capdenac 46100 Lot Occitanie



Come and discover what life was like in the time of the dinosaurs!

Ven y descubre cómo era la vida en la época de los dinosaurios

Entdecken Sie in dieser Ausstellung das Leben zur Zeit der Dinosaurier!

