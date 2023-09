Festival des bibliothèques Bibliothèque Camblanes-et-Meynac, 14 octobre 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

Le festival d’automne des bibliothèques des Portes de l’Entre-deux-Mers accueille cette année Régis Lejonc, auteur et illustrateur, comme invité d’honneur. De nombreuses animations vont se dérouler dans l’ensemble des bibliothèques du territoire jusqu’en décembre, avec comme thème « à l’aventure »..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Bibliothèque Chemin des Ecoliers

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year’s Portes de l’Entre-deux-Mers Autumn Library Festival welcomes author and illustrator Régis Lejonc as guest of honor. Numerous events will be taking place in all the region’s libraries until December, with the theme « à l’aventure » (« on an adventure »).

El festival de bibliotecas de otoño Portes de l’Entre-deux-Mers acoge este año al escritor e ilustrador Régis Lejonc como invitado de honor. Hasta diciembre, las bibliotecas de la región acogerán numerosos actos bajo el lema « aventura ».

Das Herbstfestival der Bibliotheken der Portes de l’Entre-deux-Mers begrüßt in diesem Jahr den Autor und Illustrator Régis Lejonc als Ehrengast. Bis Dezember finden in allen Bibliotheken des Gebiets zahlreiche Veranstaltungen statt, die unter dem Motto « à l’aventure » stehen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de l’Entre-deux-Mers