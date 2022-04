Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant, 18 août 2022, La Forêt-Fouesnant. Bibliothèque buissonnière Port-La-Forêt Ilot Skoën La Forêt-Fouesnant

2022-08-18 10:00:00 – 2022-08-18 13:00:00 Port-La-Forêt Ilot Skoën

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant La médiathèque de La Forêt-Fouesnant propose à tous de venir découvrir sa bibliothèque ambulante, aménagée dans une caravane vintage. Petits et grands sont invités à profiter des espaces de lecture autour de cette drôle de bibliothèque. Albums, revues, documentaires, BD, jeux de société…il y en aura pour tous les goûts ! A 11h, les bibliothécaires donnent rendez-vous à toutes les oreilles pour leur faire découvrir de belles, de drôles histoires… (à partir de 4 ans). Animation proposée par la Médiathèque de La Forêt-Fouesnant +33 2 98 56 83 50 http://foretfouesnant.opac3d.fr/search.php?action=Accueil La médiathèque de La Forêt-Fouesnant propose à tous de venir découvrir sa bibliothèque ambulante, aménagée dans une caravane vintage. Petits et grands sont invités à profiter des espaces de lecture autour de cette drôle de bibliothèque. Albums, revues, documentaires, BD, jeux de société…il y en aura pour tous les goûts ! A 11h, les bibliothécaires donnent rendez-vous à toutes les oreilles pour leur faire découvrir de belles, de drôles histoires… (à partir de 4 ans). Animation proposée par la Médiathèque de La Forêt-Fouesnant Port-La-Forêt Ilot Skoën La Forêt-Fouesnant

