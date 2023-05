Bibliothèque Buffon – Quartier du Livre Bibliothèque Buffon, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au samedi 03 juin 2023 :

Retrouvez l’ensemble du programme de la bibliothèque Buffon dans le cadre du Festival Quartier du Livre du 5ème arrondissement de Paris, sur la thématique « Voyage, voyages ».

Retrouvez tout sur ce Festival organisé par la Mairie du 5e arrondissement de Paris sur la thématique « Voyage, Voyages », du 31 mai au 7 juin 2023 : https://quartierdulivre.fr/

A la bibliothèque Buffon, retrouvez toutes les activités suivantes :

– Une rencontre du #CDML avec Pierre Ménard, sur le sujet « Comment anime t-on un atelier d’écriture ? » le jeudi 1er juin de 10h à 12h

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/comment-anime-t-on-un-atelier-d-ecriture-rencontre-avec-pierre-menard-au-cdml-33992

– Un atelier d’écriture itinérant avec Pierre Ménard dans le quartier de la bibliothèque, le 1er juin, de 14 h 30 à 17 h 30

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/festival-quartier-du-livre-a-la-bibliotheque-buffon-atelier-d-ecriture-33947

– La séance de contes « 1, 2, 3 Raconte-moi » de la section Jeunesse, le 3 juin à 10h30

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/1-2-3-raconte-moi-bibliotheque-buffon-17979

– Un atelier manga pour les 10-16 ans avec Shinichiro Natsusaka le 3 juin de 14h à 16h

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/atelier-manga-avec-shinichiro-natsusaka-34229

– Une soirée jeux spéciale thématique « Voyage », le 3 juin de 18h à 22h, ouverte aux plus grands et aux plus petits !

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/soiree-jeux-de-societe-a-la-bibliotheque-buffon-32450

– Et ce sera le dernier jour pour participer au concours de dessin, et peut-être avoir la chance de reproduire votre oeuvre sur les vitres de la bibliothèque si vous l’emportez !

Plus d’infos : https://www.paris.fr/evenements/concours-de-dessin-quartier-du-livre-34807

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/BuffonCDML/

Bibliothèque Buffon Affiche Quartier du Livre de la bibliothèque Buffon