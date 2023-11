L’heure des p’tits curieux Bibliothèque Bourg – St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

L'heure des p'tits curieux Bibliothèque Bourg – St-Herblain Saint-Herblain, 31 janvier 2024, Saint-Herblain.

Horaire : 16:30

Gratuit : oui De 7 à 12 ans Venez tenter des expériences scientifiques ou numériques. Buzz Aldrin, ValentinaTerechkova, ou encore Thomas Pesquet, ils sont quelques uns à avoir voyagé dans l’espace ! Venez découvrir comment leur fusée ont quitté le sol pour aller dans les étoiles. Bibliothèque Bourg – St-Herblain Bourg Saint-Herblain 44800

Bibliothèque Bourg – St-Herblain
Bourg Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 28
http://www.la-bibliotheque.com
la-bibliotheque@saint-herblain.fr

